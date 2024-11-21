Геркус не верит в чемпионство «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о шансах московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

По мнению эксперта, чтобы бороться за чемпионство в России нужно иметь очень качественную команду, но побороться за тройку может любой клуб из первой шестерки.

— «Спартак» сейчас не способен навязать борьбу за чемпионство, это очевидно. У них несбалансированный состав. Не могут играть топ-матчи, — приводит слова Геркуса портал «РБ Спорт».

По итогам 15 сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице, сумев заработать 28 очков.

В следующем матче подопечные Деяна Станковича примут «Локомотив». Игра пройдет 23 ноября.