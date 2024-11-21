Кирьяков ответил, стал ли «Спартак» лучше со Станковичем

Известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков ответил на вопрос, стал ли «Спартак» лучше после назначения Деяна Станковича на должность главного тренера.

«И да, и нет. Видно, что он принёс что-то своё. Другое дело, что подбор исполнителей оставляет желать лучшего. Да, в какой-то момент команда показывала хороший футбол, а потом выдавала провальные игры», - цитирует Кирьякова Metaratings.

Первый круг Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. От «Краснодара», располагающегося на вершине, команда Станковича отстаёт на девять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива» на своём поле.