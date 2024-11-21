Первак: «Поражение в дерби заставит задуматься руководство «Спартака»

Футбольный функционер Юрий Первак ответил на вопрос, является ли предстоящее дерби с «Локомотивом» моментом истины для наставника «Спартака» Деяна Станковича.

— Думаю, да. Возможное поражение заставит задуматься руководство. «Локомотив» на ходу, молодежь в сборной, другие люди есть, — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 23 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге подопечные Деяна Станковича проиграли «железнодорожникам» со счетом 1:3.