Жена главы селекции «Краснодара» раскритиковала «Рубин» за пост про часы

Наталья Бузникина, жена главы селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина раскритиковала казанский «Рубин».

«Какой позор! Официальная страница футбольного клуба издевается над игроком РПЛ! Неужели дисциплинарный комитет пропустит это?», - пишет Бузникина в своей социальной сети.

Напомним, что ранее «Рубин» выложил в своей соцсети шуточный пост про Фёдора Смолова. У форварда «Краснодара» после выезда в Казань в прошлом туре пропали дорогостоящие часы.

В рамках 16 тура Российской премьер-лиги казанский клуб дома примет «Акрон».

«Рубин» подшутил над Смоловым – в Казани разыграют часы