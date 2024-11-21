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Гладилин сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

21 Ноября 2024 • 19:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.90
23.11 18:00

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о текущих составах «красно-белых» и «Зенита».

По мнению специалиста, сейчас состав «Спартака» полностью укомплектован, но, конечно, сильные новички никогда не помешают команде.

«У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыграны. Как только «Спартак» определится с костяком, то все восстановится», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, добыв 28 очков. «Зенит» стал вторым, имея в копилке 36 баллов.

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет на своем поле «Локомотив», а «Зенит» встретится на выезде с «Оренбургом».

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