Семак полагает, что современный «Зенит» появился в 2007 году

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вспомнил чемпионство клуба в 2007 году.

«Зенит» в том виде и в том качестве, в котором его воспринимают сейчас, появился после победы в 2007 году. Тогда клуб набрал ход, стал одним из лидеров. Против нас сейчас все играют с утроенной энергии», - делится Семак для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в 2007 году «Зенит» впервые в истории России стал чемпионом страны. Затем клуб победил в национальном футбольном первенстве ещё девять раз.

В текущем сезоне по итогу прошедших 15 туров РПЛ петербургский клуб идёт на втором месте, отставая от первой строчки всего лишь на балл.