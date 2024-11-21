Тренер «Динамо» Гусев высказался о стажировке Мостового

Александр Мостовой в обозримом будущем планирует попробовать себя в тренерском ремесле. Недавно экс-футболист «Сельты» прошёл стажировку в московском «Динамо». Член тренерского штаба «бело-голубых» Ролан Гусев дал комментарий по поводу стажировки Мостового и его перспектив.

«Саша смотрел, записывал, но мы общались больше в дружеской атмосфере. У него были какие-то свои задания. Хотел бы, чтобы он возглавил кого-нибудь. Мостовой – человек футбольный, который разбирается в игре», - цитирует Гусева Sport24.

Отметим, что московское «Динамо» после первого круга располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на семь очков.