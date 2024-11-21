Капитан «Акрона» - о Дзюбе: «Душа компании, дядька»

Лидер «Акрона» Константин Савичев высказался об Артёме Дзюбе, его одноклубнике.

«Дзюба — душа компании, дядька. Называю Артём Сергеевич. Он нам дал уверенность. Такие игроки не могут не давать её, особенно молодёжи. Молодые игроки видят человека, которого ранее видели только по телевизору», - рассказывает Савичев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба пополнил состав «Акрона» прошедшей осенью. В активе у нападающего в рамках восьми проведённых официальных матчей два забитых гола и три голевые передачи.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Акрон» занимает девятое место, набрав 16 очков.