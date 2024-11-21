Воспитанник «Спартака» Мамин: Литвинов и Максименко выделялись среди ровесников

Центральный защитник «Урала» Артём Мамин вспомнил период карьеры в «Спартаке».

Футболист заявил, что мало у кого из его выпуска получилось заиграть на высоком уровне.

«В академии и «молодежке» «Спартака» я был вместе с Максименко, жили в одной команде. Саня — нормальный парень, веселый и добрый. Еще был Литвинов. Они уже тогда выделялись среди ровесников», — цитирует Мамина «Чемпионат».

Мамин покинул «Спартак» в 2019 году. Что касается Максименко и Литвинова, то оба в настоящий момент являются игроками стартового состава «красно-белых».

После 15 туров «Спартак» занимает пятую строчку в Российской премьер-лиги. В копилке московской команды 28 баллов. Соперником «красно-белых» в ближайшем туре станет «Локомотив».