Борис Игнатьев поделился мнением о выплатах игрокам сборной России

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о том, должны ли футболисты получать деньги за выступления за сборную России. По словам Игнатьева, выплаты игрокам сборной являются нормальным явлением.

«РФС должен платить футболистам сборной России за участие в товарищеских матчах. Они же работают, отвлекаются от своей деятельности в клубах», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Ранее появлялась информация о том, какую сумму получат футболисты сборной России по итогам ноябрьского сбора.

Напомним, что в этом месяце сборная России добилась двух крупных побед в товарищеских матчах: над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).