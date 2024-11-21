Волков назвал лучшего вратаря РПЛ прямо сейчас

Страж ворот тольяттинского «Акрона» Сергей Волков ответил на вопрос, кого он считает лучшим голкипером Российской премьер-лиги на сегодняшний день.

«Наверное, Латышонка – много выручает, у него меньше всех пропущенных», - цитирует Волкова «РБ Спорт».

Евгений Латышонок выступает за «Зенит». Всего за питерскую команду вратарь провёл 15 официальных матчей, в которых пропустил всего лишь семь голов.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Сергея Семака проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Оренбурга» на выезде.