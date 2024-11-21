Голкипер «Акрона»: «Хочется быть в топ-8 РПЛ»

Страж ворот «Акрона» Сергей Волков дал комментарий по поводу положения команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Как известно, первый круг тольяттинцы завершили на девятой строчке.

«Если бы до начала чемпионата мне сказали, что после первого круга мы будем на девятом месте, я бы чуть расстроился, на самом деле – хочется быть в первой восьмёрке», - цитирует Волкова «РБ Спорт».

Отметим, что для «Акрона» нынешний сезон является дебютным в топ-дивизионе российского футбола.

Ближайший матч чемпионата России «Акрон» проведёт в пятницу, 22 ноября, - против «Рубина» на выезде.