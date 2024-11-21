Шавло оценил игру Маркиньоса в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре бразильского вингера «красно-белых» Маркиньоса.

«Маркиньос пока что ничего не забил. Он отлично отрабатывает на поле, но в «Спартаке» этого мало», — приводит слова Шавло «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что в «Спартаке» всегда требуют от игроков голы и передачи, но он надеется, что скоро Маркиньоса прорвет.

Минувшим летом «Спартак» выложил за 25-летнего футболиста пять миллионов евро.

В составе «красно-белых» Маркиньос принял участие в 17 встречах во всех турнирах и оформил один ассист.

23 ноября «Спартак» примет на своем поле «Локомотив». Начало игры 16-го тура РПЛ запланировано на 18:00 по мск.