Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гурцкая – о громком интервью Дзюбы: «Неинтересно»

21 Ноября 2024 • 18:47 Комментировать
Рубин
...
Акрон
1 1.75 X 3.70 2 4.70
Через 23 ч. 41 мин.

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу нашумевшего интервью, которое недавно дал нападающий «Акрона» Артём Дзюба. По словам Гурцкая, мнение Дзюбы его не интересует.

«Интервью не читал, не смотрел. И мнение его мне неинтересно. Кому-то, наверное, интересно. Человек, которому интересно мнение Дзюбы, для чего он потом это обсуждает? Он уже должен проверяться, если ему это интересно», - цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

Как известно, в ходе своего интервью Артём Дзюба раскритиковал некоторых людей, с которыми он пересекался в карьере, в частности генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко.

За «Акрон» Дзюба провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Акрон Тимур Гурцкая ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Ноября
18:51
Голкипер «Акрона»: «Хочется быть в топ-8 РПЛ»
18:47
Гурцкая – о громком интервью Дзюбы: «Неинтересно»
17:18
Ставка и прогноз на точный счёт матча Рубин — Акрон РПЛ — 22 ноября 2024
13:21
Ставка и прогноз на матч Рубин — Акрон чемпионата России — 22 ноября 2024
20 Ноября
20:19
«Рубин» подшутил над Смоловым – в Казани разыграют часы
13:43
Дзюба одним словом описал реакцию на своё интервью 1
19 Ноября
20:54
Бесплатная ставка и прогноз на матч Рубин – Акрон чемпионата России – 22 ноября 2024
15 Ноября
16:29
Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» 5
14 Ноября
18:26
Рожков назвал цель «Рубина» в РПЛ
13 Ноября
17:23
Игрок «Акрона» Чибота: «Я боюсь водки!»
17:13
«Я-то думал, что это я «клоун»: игрок «Акрона» Чибота высказался о Дзюбе
16:44
Солтмурад Бакаев рассказал, готов ли помочь Дзюбе побить рекорд Кержакова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН АКРОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.11.24 в 19:00
Рубин Рубин
Акрон Акрон
1.80 3.70 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
19:11 · Россия. Премьер-лига
Волков назвал лучшего вратаря РПЛ прямо сейчас
19:00 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой не считает, что у «Спартака» будут проблемы в матче с «Локомотивом» эксклюзив
18:51 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Акрона»: «Хочется быть в топ-8 РПЛ»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Шавло оценил игру Маркиньоса в «Спартаке»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая – о громком интервью Дзюбы: «Неинтересно»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Алдонин высказался о матче ЦСКА – «Ростов»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Газизов вспомнил известную фразу о брошенной перчатке «Зениту»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Динамо» — однозначный фаворит в матче с «Факелом»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Назначение Амарала аморально для российского футбола»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Дьяков уверен, что «Ростов» даст бой ЦСКА
17:51 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Это будет классное дерби»
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Разгрома не будет»: Гасилин — о матче «Оренбург» - «Зенит»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая предупредил «Спартак» насчёт Станковича
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» не намерены менять тройку вратарей этой зимой слухи
17:33 · Россия. Премьер-лига
«Нельзя назвать успешной»: Непомнящий оценил работу Станковича в «Спартаке»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Спартак» и «Локомотив» будут играть на результат»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Много голов «Спартак» и «Локомотив» не забьют»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов выделил преимущество «Локомотива» над «Спартаком» перед дерби
17:09 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв рассказал, хочет ли поиграть в Европе
17:05 · Россия. Премьер-лига
Чистяков – о Сергееве: «Мы постоянно на связи»
16:58 · Россия. Премьер-лига
«В США жизнь дороже, чем в России»: Глебов рассказал о диалоге с Миранчуком
16:55 · Россия. Премьер-лига
Газизов выступает за расширение РПЛ до 18 команд
16:47 · Россия. Премьер-лига
Генич и Журавель прокомментируют московское дерби
16:35 · Кубок России
Появились подробности дисквалификации Рябчука в Кубке России официально
16:33 · Россия. Премьер-лига
Газзаев ответил, может ли «Краснодар» стать чемпионом России
Все новости