Гурцкая – о громком интервью Дзюбы: «Неинтересно»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу нашумевшего интервью, которое недавно дал нападающий «Акрона» Артём Дзюба. По словам Гурцкая, мнение Дзюбы его не интересует.

«Интервью не читал, не смотрел. И мнение его мне неинтересно. Кому-то, наверное, интересно. Человек, которому интересно мнение Дзюбы, для чего он потом это обсуждает? Он уже должен проверяться, если ему это интересно», - цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

Как известно, в ходе своего интервью Артём Дзюба раскритиковал некоторых людей, с которыми он пересекался в карьере, в частности генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко.

За «Акрон» Дзюба провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.