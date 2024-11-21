Алдонин высказался о матче ЦСКА – «Ростов»

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА будет принимать «Ростов».

По словам Алдонина, ЦСКА является фаворитом противостояния. В то же время экс-игрок отметил, что ему сложно предположить ход развития игры.

«Думаю, командам не будет тяжело снова влиться в чемпионат после двухнедельной паузы. В ноябре футбольные поля не такого хорошего качества, как летом. Это тоже будет сказываться на матче», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.