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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин высказался о матче ЦСКА – «Ростов»

21 Ноября 2024 • 18:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.75 X 3.75 2 4.70
23.11 14:15

Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА будет принимать «Ростов».

По словам Алдонина, ЦСКА является фаворитом противостояния. В то же время экс-игрок отметил, что ему сложно предположить ход развития игры.

«Думаю, командам не будет тяжело снова влиться в чемпионат после двухнедельной паузы. В ноябре футбольные поля не такого хорошего качества, как летом. Это тоже будет сказываться на матче», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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ЦСКА Москва Ростов Евгений Алдонин ещё теги

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