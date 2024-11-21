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Газизов вспомнил известную фразу о брошенной перчатке «Зениту»

21 Ноября 2024 • 18:28 Комментировать

Шамиль Газизов дал комментарий насчёт насмешек над его знаменитой фразой о брошенной перчатке «Зениту». Эту фразу Газизов произносил, когда работал на посту генерального директора «Спартака».

«Но все равно первое‑второе место делили при мне и до момента моего ухода. В итоге в том сезоне «Спартак» и стал вторым, а ещё через год Кубок взял. Мои слова не были бравадой. «Спартак» не имеет права бороться за какие‑то другие места», - цитирует Газизова «Матч ТВ».

В настоящий момент Шамиль Газизов занимает должность генерального директора в махачкалинском «Динамо». После первого круга команда располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда набрала 15 очков.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Махачкала Шамиль Газизов ещё теги
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