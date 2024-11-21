Дьяков: «Динамо» — однозначный фаворит в матче с «Факелом»

Экс-игрок столичного «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России между «бело-голубыми» и «Факелом».

«Динамо» — однозначный фаворит в предстоящем матче, но воронежцы им могут потрепать нервы за счет домашней поддержки», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Игра 16-го тура Российской премьер-лиги «Факел» - «Динамо» состоится в воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.

В первом круге подопечные Марцела Лички одолели на своем поле воронежский коллектив со счетом 3:1.