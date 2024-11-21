Черданцев: «Назначение Амарала аморально для российского футбола»

Георгий Черданцев высказался о покинувшем московский «Спартак» спортивном директоре Томаше Амарале. Функционер не проработал в столичном клубе и года.

«Такое назначение аморально для всего российского футбола. Он без опыта работы в России, как и Эшуорт. Наш эксперт Игорь Корнеев знает в десять раз больше европейских футболистов, и таких людей в России немало. На такой позиции иностранец будет работать хуже россиянина, он не знает специфики российского чемпионата», - делится Черданцев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» по итогу прошедших 15 туров сезона Российской премьер-лиги разместился в турнирной таблице на пятом месте с 28 баллами. В 16-м туре «красно-белых» ожидает поединок против «Локомотива» дома.