Дьяков уверен, что «Ростов» даст бой ЦСКА

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящей игре чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом».

По мнению эксперта, ЦСКА является фаворитом встречи, но «армейцам» будет непросто.

«Если ЦСКА хочет бороться за призовое место, то должен побеждать. Им будет тяжело бороться за топ‑3, но это возможно. «Ростов» даст бой, для ЦСКА простой игры не получится», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры запланировано на 14:15 по московскому времени.

В первом круге команды не смогли забить друг другу и сыграли со счетом 0:0.