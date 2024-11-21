Дьяков — о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Это будет классное дерби»

Экс-игрок «Спартака-2» и «Локомотива» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче РПЛ между «красно-белыми» и «железнодорожниками».

— Для меня в этом матче нет фаворита, это будет классное дерби. Команды равные, вопрос в их подготовке во время паузы на игры сборных, — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Эксперт надеется, что предстоящий матч обойдется без драк, и после игры все будут обсуждать только футбол.

Столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 23 ноября. Начало игры 16-го тура чемпионата России запланировано на 18:00 по мск.

Первый матч РПЛ завершился победой команды Михаила Галактионова со счетом 3:1.