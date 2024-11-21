«Разгрома не будет»: Гасилин — о матче «Оренбург» - «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился комментарием о предстоящем матче санкт-петербургского клуба с «Оренбургом».

Гасилин считает, что в предстоящем поединке не будет разгромного счета, несмотря на то, что Владимир Слишкович пока не радует победами болельщиков «Оренбурга». Эксперт отметил, что «Зениту» будет непросто из-за нескольких переездов, а также синтетического газона.

— Первый тайм для петербуржцев будет сложным. «Зенит» должен выиграть, но разгрома не будет, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Игра 16-го тура чемпионата России «Оренбург» - «Зенит» пройдет 23 ноября. Старт поединка запланирован на 12:00 по московскому времени.