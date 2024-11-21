Гурцкая предупредил «Спартак» насчёт Станковича

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о рулевом «Спартака» Деяне Станковича. По мнению Гурцкая, сербский тренер не сможет сработаться со спортивным директором высокого уровня.

«Я считаю, что Станкович не того уровня тренер, чтобы работать с топовым спортивным директором. Рибалта – это топ-уровень? Да. Он не привёл бы Станковича. Но Рибалта занят, он принял АЕК и делает там большой проект», - цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

Как известно, «Спартак» в настоящий момент работает над поиском нового специалиста на пост спортивного директора. Недавно московский клуб объявил об уходе Томаша Амарала.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива» на своём поле.