В петербургском «Зените» не намерены менять тройку голкиперов грядущей зимой.

По информации Metaratings, травмированные Евгений Латышонок и Михаил Кержаков должны вернуться в строй к старту зимних сборов. По крайней мере, в Питере на это очень рассчитывают. Кержаков и Латышонок вылетели из-за травм в октябре и ноябре соответственно. Их заменяет Денис Адамов, последний вратарь из основной тройки.

Перед 16-м туром РПЛ «Зенит» разместился на втором месте, отставая от первого всего лишь на один балл. В рамках нового тура Премьер-лиги в эти выходные чемпион России будет гостить на Урале у «Оренбурга».