«Нельзя назвать успешной»: Непомнящий оценил работу Станковича в «Спартаке»

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил работу рулевого московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Работу Станковича в «Спартаке» нельзя назвать успешной. Команда идёт ниже ожидаемого места в турнирной таблице, попадание в тройку сильнейших по итогам сезона тоже под вопросом», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

По словам Непомнящего, тренер из России справился бы с работой в «Спартаке» не хуже, чем это делает Деян Станкович.

После первого круга «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От первого «Краснодара» «быки» отстают на девять очков.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива» на своём поле.