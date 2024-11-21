Гаврилов: «Спартак» и «Локомотив» будут играть на результат»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «красно-белыми» и «Локомотивом».

— Надеюсь, что игра будет яркой. Впрочем, не думаю, что будет забито много голов. Ребята будут стараться играть на результат, чтобы добыть очки, — приводит слова Гаврилова портал «РБ Спорт».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» пройдет 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени.

Стоит напомнить, что в рамках первого круга чемпионата России «Локомотив» одолел «Спартак» при своих болельщиках со счетом 3:1.