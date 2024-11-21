Гасилин: «Много голов «Спартак» и «Локомотив» не забьют»

Экс-игрок «Зенита» и «Амкара» Алексей Гасилин порассуждал о грядущем дерби в 16 туре Российской премьер-лиги. Сойдутся в нём московские «Спартак» и «Локомотив».

«Много голов не будет. «Спартаку» надо нагонять конкурентов. «Железнодорожники» в первой тройке, в плане атаки они «Спартак» превосходят. У обоих клубов ошибки в обороне, думаю, обе команды забьют. Но шансов на победу у «Локо» больше, Батраков проводит прекрасный сезон», - рассуждает Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что команды в турнирной таблице разделяют шесть баллов. У «Локо» третье место и 34 очка, у «Спартака» - пятое место и 28 очков.

Игра пройдёт в субботу, 23 ноября, её старт – 18:00, время московское. Место действия – «Лукойл Арена» в столичном Тушино.