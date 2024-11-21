Наумов выделил преимущество «Локомотива» над «Спартаком» перед дерби

Николай Наумов, который в своё время занимал должность президента «Локомотива», высказался о предстоящем дерби команды против «Спартака». По мнению Наумова, «железнодорожникам» в этом матче могут помочь кадровые проблемы «красно-белых» в линии обороны.

«Плюсом для «Локомотива» могут стать проблемы «Спартака» в обороне. «Красно-белые» сильно обескровлены из-за потерь важных защитников: Бабич цементировал оборону, да и Литвинов неплохо выглядел. Их отсутствие явно скажется и может стать преимуществом для «Локомотива», - цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в рамках шестнадцатого тура Российской премьер-лиги в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Лукойл Арене» услышат в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, а «Спартак» - пятое.