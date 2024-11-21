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Москвичёв рассказал, хочет ли поиграть в Европе

21 Ноября 2024 • 17:09 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 6.40 X 4.60 2 1.47
23.11 12:00

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв ответил на вопрос, хотел бы он попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.

«Конечно. На самом деле, любой европейский чемпионат — это мечта. Необязательно испанский. Та же немецкая Бундеслига — какая там атмосфера, сколько болельщиков на трибуны приходят!» — цитирует Москвичёва «Матч ТВ».

Напомним, 20-летний голкипер выступает за «Оренбург» на правах аренды. Контракт игрока принадлежит «Зениту».

В составе «Оренбурга» Москвичёв провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 31 гол и только один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Богдан Москвичёв

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