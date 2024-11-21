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Чистяков – о Сергееве: «Мы постоянно на связи»

21 Ноября 2024 • 17:05 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своём бывшем одноклубнике и друге Иване Сергееве. Форвард перешёл в самарские «Крылья Советов» в последнее трансферное окно.

«Постоянно на связи, созваниваемся и переписываемся. За время в «Зените» Ваня стал мне близким человеком. Кстати, в отель к нам приходил, когда с «Акроном» играли. Посидели в лобби с ребятами, душевно. За него лично и за «Крылья» переживаю, непростые времена сейчас у них», - говорит Чистяков для телеканала «Матч ТВ»,

В текущем сезоне «Крылья» идут во второй половине турнирной таблицы. У коллектива 12 место, 12 баллов и лишь три очка отрыва от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Чистяков Иван Сергеев ещё теги
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