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«В США жизнь дороже, чем в России»: Глебов рассказал о диалоге с Миранчуком

21 Ноября 2024 • 16:58 Комментировать

Капитан «Ростова» Данил Глебов поделился информацией о своём диалоге с полузащитником американской «Атланта Юнайтед» Алексеем Миранчуком.

«Что Миранчук рассказывал об Америке? Общались на эту тему, да. Говорит, жизнь дороже, чем в России. Насколько — не знаю, но глобально, все дорогое», — цитирует Глебова Sport24.

Футболист добавил, что сам не рассматривает переезд в США и хочет попробовать свои силы в Европе.

Напомним, в ноябре сборная России провела два контрольных поединка, в которых с крупным счетом одолела Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Следующий сбор национальной команды должен состояться в марте 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Данил Глебов ещё теги
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