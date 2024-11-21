«В США жизнь дороже, чем в России»: Глебов рассказал о диалоге с Миранчуком

Капитан «Ростова» Данил Глебов поделился информацией о своём диалоге с полузащитником американской «Атланта Юнайтед» Алексеем Миранчуком.

«Что Миранчук рассказывал об Америке? Общались на эту тему, да. Говорит, жизнь дороже, чем в России. Насколько — не знаю, но глобально, все дорогое», — цитирует Глебова Sport24.

Футболист добавил, что сам не рассматривает переезд в США и хочет попробовать свои силы в Европе.

Напомним, в ноябре сборная России провела два контрольных поединка, в которых с крупным счетом одолела Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Следующий сбор национальной команды должен состояться в марте 2025 года.