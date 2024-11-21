Газизов выступает за расширение РПЛ до 18 команд

Шамиль Газизов, который в махачкалинском «Динамо» занимает пост генерального директора, поддерживает расширение Российской премьер-лиги.

«Я всегда был и буду за расширение. 18 команд для России – нормальный формат по ряду причин. Это можно назвать вкусовщиной или ещё чем‑то, но я сторонник расширения», - цитирует Газизова «Матч ТВ».

Газизов отметил, что сейчас большую часть Премьер-лиги составляют команды из Москвы. По словам функционера, он хотел бы видеть более глубокую вовлечённость в футбол регионов, за счёт чего там появится инфраструктура.

Отметим, что в каждом из шести предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит».