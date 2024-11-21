Генич и Журавель прокомментируют московское дерби

Известны имена комментаторов, назначенных на матч «Спартак» - «Локомотив» в рамках 16 тура Российской премьер-лиги. На игре будут работать Константин Генич и Тимур Журавель, пишет телеканал «Матч ТВ».

Столичное дерби состоится 23 ноября, это грядущая суббота. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Локомотив» в турнирной таблице располагает 34 баллами, это третье место. «Железнодорожники» существенно выше «Спартака», у «красно-белых» пятое место и 28 набранных баллов.

В рамках первого круга «Локомотив» в Черкизове обыграл «Спартак» с уверенным счётом – 3:1.