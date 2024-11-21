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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев ответил, может ли «Краснодар» стать чемпионом России

21 Ноября 2024 • 16:33 Комментировать
Химки
...
Краснодар
23.11 16:30

Бывший рулевой ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос, может ли «Краснодар» стать чемпионом России. Как известно, именно «быки» лидируют в Премьер-лиге после первого круга, набрав в пятнадцати матчах 37 очков.

«Вполне. Сегодня мы видим качество игры «Краснодара». Во-вторых, мы видим нацеленность. Видим, что есть коллектив, у которого одна цель. В прошлом году они упустили чемпионство. Но сегодня, думаю, у них уже созрел и город, и болельщики, и, игроки», - цитирует Газзаева «Комсомольская правда».

Как известно, в прошлом сезоне «Краснодар» претендовал на чемпионский титул Премьер-лиги до самого последнего тура. В заключительном туре «быки» обыграли «Динамо», но чемпионом всё-таки стал «Зенит», который не допустил потери очков в поединке против «Ростова».

Ближайший матч российского чемпионата «Краснодар» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Химок» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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