Шикунов — о дерби «Спартак» - «Локомотив»: «Думаю, Станкович сделает выводы»

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о предстоящей игре между «красно-белыми» и «Локомотивом».

По мнению специалиста, травма Срджана Бабича — это большая потеря для «Спартака».

«Станкович уже обжегся на «Локомотиве». Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Локомотив» пройдет 23 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 18:00 по столичному времени.

Напомним, в первом круге РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.