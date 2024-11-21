Газзаев назвал проблему «Спартака»

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о «Спартаке». По словам экс-рулевого ЦСКА, нельзя говорить о каком-то проклятии «красно-белых».

«Проблема «Спартака» в другом. Посмотрите, за последние 20 лет, если мне память не изменяет, 19 тренеров поменяли. Какому богу молиться игрокам? Только приходит один, потом второй, третий… Нет стабильности ни в руководстве, ни в составе. Отсюда нет и результатов», - цитирует Газзаева «Комсомольская правда».

После первого круга «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять зачётных баллов (28 против 37). Ближайший матч чемпионата «красно-белые» проведут в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива».

Отметим, что в XXI веке «Спартак» только два раза становился чемпионом России – в 2001 и 2017 годах.