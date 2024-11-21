Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов считает, что «Ростов» может преподнести сюрприз ЦСКА

21 Ноября 2024 • 16:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.75 X 3.75 2 4.70
23.11 14:15

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился комментарием о предстоящей игре чемпионата России ЦСКА – «Ростов».

Специалист признался, что не ожидает увидеть легкую победу ЦСКА в предстоящей игре.

«Хотя «Ростов» не очень выглядит, неуверенно, но сейчас пауза, может быть, это пошло на пользу, поработали. Могут сюрприз преподнести – в нашем футболе всегда они случаются», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» состоится в субботу, 23 ноября. Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.

Напомним, в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Дмитрий Кузнецов ещё теги

Новости по матчу

20 Ноября
23:18
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Ростов чемпионата России – 23 ноября 2024
19 Ноября
16:17
Агент Кучаева высказался о ситуации игрока в «Ростове»
18 Ноября
17:03
Президент РПЛ Алаев: Уход Карпина станет потерей для лиги 1
16 Ноября
23:16
Канчельскис назвал место, которое займёт ЦСКА по итогам сезона
22:53
Пономарёв: «Некого выделить после первого круга РПЛ»
21:55
Пономарёв: «Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ»
15 Ноября
18:52
Сёмин ответил, кто может навязать борьбу лидирующей тройке РПЛ
14 Ноября
20:54
Онопко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова» 2
20:43
Тренер «Ростова» высказался о возможном уходе лидеров
20:34
Кирьяков рассказал, какие клубы РПЛ его разочаровали
19:28
Тарханов: Шестое место в РПЛ — это плохо для ЦСКА
17:37
Царукян: «ЦСКА — это очень мощный клуб»
16:36
Тарханов назвал лучшего центрального защитника РПЛ
15:16
Круговой ответил, есть ли у ЦСКА кризис в атаке
14:38
Никита Медведев назвал лучшего вратаря РПЛ
13 Ноября
19:56
Алдонин: «Пьянич — мастеровитый футболист»
19:48
Алдонин: «Все ждали большего от Николича»
19:38
Алдонин считает, что ЦСКА не нужно вычёркивать из борьбы за медали
16:12
Агент ответил, когда Мухин вернётся на поле
12 Ноября
18:43
Тамерлан Мусаев – лучший игрок ЦСКА в октябре
11 Ноября
22:10
Пономарёв: «В ЦСКА не пойми что… какие-то Гуарирапа, Секу Койта, и Мусаев такой же бестолковый»
20:47
Чанов выделил лучших игроков ЦСКА
15:31
Хомуха: «Пока Николич не оправдывает ожиданий болельщиков ЦСКА»
10 Ноября
20:12
Пономарёв: «У ЦСКА Николича нет ни игры, ни результата»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси «Спартак» принял решение по Хлусевичу Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры «Зенит» может выступить на международном турнире Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России
Спортивные новости
В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
17:23 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Много голов «Спартак» и «Локомотив» не забьют»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов выделил преимущество «Локомотива» над «Спартаком» перед дерби
17:09 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв рассказал, хочет ли поиграть в Европе
17:05 · Россия. Премьер-лига
Чистяков – о Сергееве: «Мы постоянно на связи»
16:58 · Россия. Премьер-лига
«В США жизнь дороже, чем в России»: Глебов рассказал о диалоге с Миранчуком
16:55 · Россия. Премьер-лига
Газизов выступает за расширение РПЛ до 18 команд
16:47 · Россия. Премьер-лига
Генич и Журавель прокомментируют московское дерби
16:35 · Кубок России
Появились подробности дисквалификации Рябчука в Кубке России официально
16:33 · Россия. Премьер-лига
Газзаев ответил, может ли «Краснодар» стать чемпионом России
16:27 · Россия. Премьер-лига
Шикунов — о дерби «Спартак» - «Локомотив»: «Думаю, Станкович сделает выводы»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал проблему «Спартака»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов считает, что «Ростов» может преподнести сюрприз ЦСКА
15:58 · Россия. Премьер-лига
Губерниев уверенно назвал победителя дерби «Спартак» - «Локомотив»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» напали на школьника
15:30 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абена у многих вызывает сомнения»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Ещенко назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Миранчук рассказал, где хотел бы завершить карьеру
14:38 · Россия. Премьер-лига
Глеб: «Борьба за чемпионство в РПЛ будет»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Я бы поставил на «Локомотив», но «Спартак» может преподнести сюрприз»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «С детских времён знаком с аргентинцами из «Оренбурга»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к Джикии
14:11 · Россия. Премьер-лига
Шаронов назвал сильное качество Батракова
14:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «От Барко ждут большего в топ-матчах»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Семак — о матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» устраивает шоу с командами Медиалиги: оправдан ли путь клуба РПЛ
Все новости