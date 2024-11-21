Кузнецов считает, что «Ростов» может преподнести сюрприз ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился комментарием о предстоящей игре чемпионата России ЦСКА – «Ростов».

Специалист признался, что не ожидает увидеть легкую победу ЦСКА в предстоящей игре.

«Хотя «Ростов» не очень выглядит, неуверенно, но сейчас пауза, может быть, это пошло на пользу, поработали. Могут сюрприз преподнести – в нашем футболе всегда они случаются», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» состоится в субботу, 23 ноября. Начало поединка запланировано на 14:15 по московскому времени.

Напомним, в первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.