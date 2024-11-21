Губерниев уверенно назвал победителя дерби «Спартак» - «Локомотив»

Авторитетный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу предстоящего матча шестнадцатого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Локомотив» уверенно обыграет «Спартак». Все предпосылки для этого есть. «Локомотив» находится в хорошей форме, команда идёт в лидерах чемпионата», - цитирует Губерниева Metaratings.

Также Губерниев указал на то, что в составе «Локомотива» выступает лучший бомбардир текущего чемпионата – Алексей Батраков.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.