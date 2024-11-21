Фанаты «Спартака» напали на школьника

После недавнего товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом» (2:3) на школьника, болеющего за московскую команду, напали неизвестные. Они забрали у парня атрибутику «бело-голубых».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», нападавшие уже были задержаны. Выяснилось, что они являются поклонниками «Спартака». Добытую атрибутику «Динамо» они планировали использовать на дерби между командами.

«Динамо» ещё накануне отреагировало на вопиющий инцидент. Клуб пригласил пострадавшего болельщика на ближайшую домашнюю игру Премьер-лиги против «Химок», которая состоится 8 декабря.