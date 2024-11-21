Кузьмичёв: «Абена у многих вызывает сомнения»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о возможном появлении в составе «Спартака» защитника Миенти Абены в дерби с «Локомотивом».

«Абена, не только у меня, но и у многих вызывает сомнения. Думаю, если Абена выйдет в стартовом составе, проблем у Максименко будет достаточно», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

«Спартак» приобрел Абену у венгерского «Ференцвароша», заплатив летом чуть больше миллиона евро.

В составе «красно-белых» 29-летний Абена принял участие в девяти играх во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Матч 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» состоится 23 ноября, начало — в 18:00 по мск.