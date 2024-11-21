Ещенко назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

По мнению эксперта, фаворитом матча является «Спартак», но повлиять на результат могут многие факторы.

— «Спартаку» может помешать победить плохая игра в обороне. Матчи «красно-белых» я не все смотрел, но из того, что видел — что-то нравится, а что-то вообще нет, — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

Матч 16-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив» пройдет в субботу, 23 ноября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 18:00 по московскому времени.