Миранчук рассказал, где хотел бы завершить карьеру

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» рассказал, где хотел бы завершить карьеру.

«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве» Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится», - цитирует Миранчука Metaratings.

Напомним, что Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», который он покинул в сентябре 2022-го года, перейдя в итальянскую «Аталанту», сумма трансфера составила порядка 15 миллионов евро.

За «Атланту» 29-летний полузащитник сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне, забил три гола и отметился четырьмя голевыми передачами.