Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миранчук рассказал, где хотел бы завершить карьеру

21 Ноября 2024 • 14:54 Комментировать

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» рассказал, где хотел бы завершить карьеру.

«Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве» Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится», - цитирует Миранчука Metaratings.

Напомним, что Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», который он покинул в сентябре 2022-го года, перейдя в итальянскую «Аталанту», сумма трансфера составила порядка 15 миллионов евро.

За «Атланту» 29-летний полузащитник сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне, забил три гола и отметился четырьмя голевыми передачами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Миранчук
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси «Спартак» принял решение по Хлусевичу Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры «Зенит» может выступить на международном турнире Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Янчук прокомментировал завершение карьеры Надаля Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
15:39 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» напали на школьника
15:30 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абена у многих вызывает сомнения»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Ещенко назвал фаворита дерби «Спартак» - «Локомотив»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Миранчук рассказал, где хотел бы завершить карьеру
14:38 · Россия. Премьер-лига
Глеб: «Борьба за чемпионство в РПЛ будет»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Я бы поставил на «Локомотив», но «Спартак» может преподнести сюрприз»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «С детских времён знаком с аргентинцами из «Оренбурга»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к Джикии
14:11 · Россия. Премьер-лига
Шаронов назвал сильное качество Батракова
14:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «От Барко ждут большего в топ-матчах»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Семак — о матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»
13:55 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» устраивает шоу с командами Медиалиги: оправдан ли путь клуба РПЛ
13:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» определился с будущим Родригао и Артура
13:20 · Россия. Премьер-лига
Гонду: «Возвращение Глушенкова – очень важный момент»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Дзюба остается сильнейшим нападающим России»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Дюков поддержал слова Спаллетти о России
12:14 · Россия. Премьер-лига
Кокшаров: «У меня душа не лежит к другой сборной, сердце в России»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказал мнение о матче «Спартака» и «Локомотива»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Кокшаров: «Не нравится, когда меня сравнивают с Холанном»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Пари НН» Карич назвал единственного игрока, впечатлившего его в РПЛ
11:16 · Россия. Премьер-лига
Названо имя судьи дерби «Спартак» - «Локомотив»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Представитель Койта рассказал, когда футболист вернётся в ЦСКА
11:02 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил место ЦСКА в Премьер-лиге
10:54 · Россия. Премьер-лига
Карич рассказал, как решил перейти в «Пари НН»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Станкович уже обжёгся на «Локомотиве»
Все новости