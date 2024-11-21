Глеб: «Борьба за чемпионство в РПЛ будет»

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Борьба за чемпионство в РПЛ будет. Если «Краснодар» будет идти уверенно и не терять очки, то все может произойти. Надеюсь на борьбу до последнего тура», - цитирует Глеба Metaratings.

После первого круга лидирует «Краснодар», идущий вторым «Зенит» отстаёт от подопечных Мусаева на один балл, на третьем месте расположился московский «Локомотив», набравший на два очка меньше питерцев.

Напомним, что в прошлом сезоне интрига сохранялась до последнего тура, но в итоге «Зенит» стал чемпионом, второй место за «Краснодаром», а на третьем месте оказалось московское «Динамо».