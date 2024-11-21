Гуренко: «Я бы поставил на «Локомотив», но «Спартак» может преподнести сюрприз»

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился комментарием о предстоящей игре «железнодорожников» со «Спартаком».

По мнению эксперта, будет интересная, эмоциональная и результативная игра.

«По тому, как смотрятся команды в этом году, я бы больше поставил на «Локомотив», но «Спартак» может преподнести сюрприз, нельзя расслабляться», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Встреча 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 23 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в первом круге «красно-белые» проиграли на выезде «железнодорожникам» со счетом 1:3.