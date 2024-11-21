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Гонду: «С детских времён знаком с аргентинцами из «Оренбурга»

21 Ноября 2024 • 14:19 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 6.40 X 4.60 2 1.47
23.11 12:00

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду ответил на вопрос об аргентинцах, выступающих за «Оренбург».

«Мы знакомы лично и знакомы давно — еще с детских времен в Аргентине. В последние дни мы не общались, но совсем скоро встретимся и обязательно поболтаем», - цитирует Гонду пресс-служба «Зенита».

Подопечные Семака сыграют с «Оренбургом» в субботу, 23 ноября, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 12:00 по московскому времени.

23-летний Гонду сыграл девять матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги и отметился шестью забитыми голами. Аргентинец перешёл в питерский клуб летом за 12 миллионов евро.

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