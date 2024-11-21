«Спартак» обратился к Джикии

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост, посвящённый бывшему защитнику команды Георгию Джикии.

— Поздравляем экс-капитана «Спартака» и обладателя трех трофеев в составе «красно-белых» с днем рождения! Желаем всего наилучшего, — говорится в заявлении клуба.

Сегодня, 21 ноября, Георгию Джикии исполнился 31 год. Защитник выступал за команду с 2017 по 2024 год. Минувшим летом игрок покинул «Спартак» на правах свободного агента и подписал контракт с «Химками».

В этом сезоне Джикия принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.