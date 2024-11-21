Шаронов назвал сильное качество Батракова

Российский тренер Роман Шаронов высказался о молодом полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«У него есть сильное качество: он – лидер, в хорошем смысле этого слова. Мне импонирует его игра. Надеюсь, что он будет держать уровень, прогрессировать, пока идет чемпионат», - цитирует Шаронова «РБ Спорт».

Воспитанник «Локомотива» начал привлекаться к игре за первую команду ещё в прошлом сезоне, а в нынешнем стал незаменимым игроком основы, сыграв 19 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

«Локомотив» неожиданно для многих занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 15 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на три зачётных балла.