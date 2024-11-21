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Камоцци: «От Барко ждут большего в топ-матчах»

21 Ноября 2024 • 14:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.65 2 2.90
23.11 18:00

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

— Барко хорошо вписался в игру «Спартака», но от него ждут большего. Эсекьель должен лучше себя проявлять в топ-матчах. Иногда он теряется на поле, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

25-летний аргентинец пополнил состав «Спартака» в июле. За это время он появился на поле в 18 играх с учетом всех турниров, забил шесть голов и стал автором шести ассистов.

После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 28 очков.

23 ноября «красно-белых» ждет дерби с «Локомотивом», начало — в 18:00 по мск.

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Спартак Москва Эсекьель Барко Франко Камоцци ещё теги

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