Семак — о матче с «Оренбургом»: «Нас ждёт непростой выезд»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием о предстоящей игре РПЛ с «Оренбургом».

— Всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждет непростой выезд, — приводит Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Специалист признался, что решение о стартовом составе будет принято только завтра, так как сегодня прошла первая тренировка после возвращения сборников.

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» состоится 23 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 12:00 по столичному времени.