Александр Мостовой не считает, что у «Спартака» будут проблемы в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможных проблемах команды в центре обороны в матче против «Локомотива».

«Ну посмотрим, Абена же когда-то должен доказать, за что его купили. Дуарте в прошлом сезоне было основным защитником. Поэтому здесь проблем не будет», - сказал Мостовой.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт в рамках 16-го тура чемпионата России. Игра состоится в Москве, на «Лукойл Арене», 23 ноября. Начало матча – в 18:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.