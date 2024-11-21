Борис Игнатьев рассказал, почему сомневается в победе «Локомотива» над «Спартаком»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем 16-м туре РПЛ.

- Центральный матч тура – «Спартак» - «Локомотив». Есть сомнения в победе «железнодорожников»?

- Есть. Потому что «Спартак» способен на многое. Понятно, что не всегда все получается, но у «красно-белых» были матчи, которые можно назвать эталоном. Правда, таких не много. Но в противостоянии с «железнодорожниками» мотивация может захлестнуть хозяев, и они выдадут отличную игру. Но при этом «Локомотив» более стабилен, у него меньше агрессивных моментов и хаоса в игре, а значит, меньше и потерь мяча. Плюс подопечные Галактионова здорово играют в атаке. Но есть и минусы – команда не всегда достойно и правильно играет в обороне. И часто это приводит к серьезным ошибкам.

- Так с чем же столкнется «Спартак»?

- Он обязательно столкнется с мощной игрой соперника в атаке. И это может дать преимущество гостям.

- Вы сказали про мощную атаку «Локомотива», а тут еще и защитник «красно-белых» Бабич получил травму в сборной, и с большой долей вероятности матч пропустит. Это сильно осложнит «Спартаку» набор очков?

- Осложнит, конечно. Это опытный и квалифицированный футболист. Но я не думаю, что его отсутствие делает игру «Спартака» в обороне безнадежной.

- Скорее всего, будет играть пара центральных защитников Дуарте – Абена. Эта связка не кажется надежной, согласны?

- Трудно сказать, потому что эти защитники мало играли вместе. Не знаю, насколько они совместимы и надежны. У меня больше симпатий вызывает Бабич.

- «Зенит» легко разберется с «Оренбургом» на выезде?

- Легко питерцам сейчас ничего не дается. Но я уверен, что они добьются положительного результата. Шансов на победу, кадровых ресурсов и мастерства у них больше.

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- Насколько сложно будет победить «Краснодару» в Химках?

- Не сомневаюсь, что гости наберут три очка в матче с «Химками». Не могу сказать, что они легко обыграют соперника, но все равно сделают это. «Химки» пока не отличаются стабильностью, и хромают, когда против них выходит соперник, который показывает все свои игровые возможности. А у южан их гораздо больше.

- «Динамо» в Воронеже не потеряет очки?

- Будет тяжело. Но с большими натяжками команда Лички добьется победы. «Факел» дома при своих болельщиках будет делать все возможное, чтобы оказать досочное сопротивление и показать тот футбол, на который он способен.

- ЦСКА дома выиграет у «Ростова»?

- Для «армейцев» это будет очень сложный матч. Ростовчане буду делать все возможное, чтобы отобрать очки у ЦСКА. Думаю, что у них это получится. В этом матче ближе ничейный результат, чем победы москвичей.

Елена Григорьевская